اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

تعد قطعة الكارديجان من القطع الأساسية التي يجب أن تقتنيها في دولابك، حيث انها سوف تعطيكي إطلالة جذابة، ويمكن ان ترتديها في المناسبات السريعة او ان تعتلي في ارتدائها في ملابس العمل، او عند الذهاب إلى الجامعة في وتعطي إطلالة جذابة للغاية.



الألوان الخاصة بالكارديجان:



ويمكن ان تجدي من الكارديجان السادة، او المشجرة بالورود، وهو ما يوفر اناقة بالغة، وتنوع للتوافق مع جميع الازواق، ويمكن ان يتناسب ارتدائه مع المحجبات، فهو يوفر الإحتشام الذي يحتاجه الحجاب.



كيفية تنسيق الكارديجان على الملابس:



يعطي الكاريدجان الطويل شكا مميزا للغاية، حيث يمكن ارتدائها على البناطيل والبلوزات او القمصان، ويمكن ايضا ان ترتديها على سالوبيت، او فوق الفستان، ويمكن أن تختاريها فوق التوب القصير، او إذا كنتي مرتدية بلوزة كات او نص كم.



وإليكم صور توضح أبرز موديلات الكارديجان موضة هذا العام لملابس الفتيات، والتي لاقت رواجا كبيرا بين الفتيات..