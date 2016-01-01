9 طرق تقلل من الاصابة بالنسيان





- المداومة على الاطلاع والقراءة وزيادة النشاط الذهنى.

- علاج أرتفاع ضغط الدم ومرض السكر مبكرا.

- تجنب البدانة.

- الأمتناع عن التدخين.

- ممارسة الرياضة وزيادة النشاط الجسمانى بشكل عام.

- المحافظة على غذاء متوازن غنى بالخضروات والفواكه والخبز الأسمر والبقوليات والمكسرات وزيت الزيتون.

- تجنب الضغط النفسى وكل ما يعكر المزاج ويؤدى الى الحزن والتوتر.

- زيادة النشاط الأجتماعى.

- الأهتمام بعلاج أمراض السمع مبكرا.

أكدت الدراسات العلمية أن الزهايمر أصبح مرض العصر، وتتعدد الأسباب المؤدية إلى مرض الزهايمر، فهناك أسباب لا يمكن تجنبها مثل؛ التقدم فى العمر، وتقلل نسبة خطورة الأصابة بالمرض، في حين أن معظم الأبحاث الحديثة أثبتت أن هناك العديد من العوامل التي يمكن علاجها وتقلل نسبة خطورة الأصابة بالزهايمر والنسيان ويمكن أن نستخلص من نتائج هذه الأبحاث النصائح التالية:\