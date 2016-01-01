فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

ظهرت منذ فترة قريبة الكثير من الفنانات وهن يقمن بالرسم على وجوههم بالمكياج، وهو ما ظهر أحد الترندات في هذا العام، وقد ظهرت العديد من الفنانات المحبوبات برسومات غريبة وأخرى رسومات جميلة، ورقيقة للغاية، و،عطتهن أشكالا مميزة للغاية.



أحلاما:



فقد ظهرت الفنانة أحلام في البداية بهذه الإطلالة وقد رسمت على وجهها بعض الرسومات الغريبة، وقد شهدت انتقادا كبيرا من قبل محبيها بالرغم من أن الرسومات كانت جميلة ورقيقة وتتناسب مع شكل وجهها .





إلا أن أحلام لم تكن الأخيرة فقد ظهرت بها جميلة عوض برسومات على عينها باللون الفضي، والأسود، وقد تبعتها ياسمين رئيس ولكنها ظهرت بإطلالة غريبة فقد قامت بوضع الريش البنفسجي على شعرها، وقامت بتمشي شكل حواجبها باللون الموف، إلا ان ياسمين رئيس دائما ما كانت تختار إطلالة تثير جدل كل متابعيها كونها تميل إلى الجراة في الكثير من إطلالتها.



بسمة بوسيل:

وكانت آخرهم زوجة الفنان المصري تامر حسني بسمة بوسيل فقد اختارت وضع بعض النجمات على جبهتها، بشكل جميل ومتناسب مع ملامحها للغاية، وقد شهدت إعجابا كبيرا من قبل متابعيها.



وإليكم صور نشرتها الفنانات على صفحاتها الشخصية على الانستقرام، شاهدوها واختاروا منهم من كانت الأجمل من وجه نظركم..