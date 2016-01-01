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أخبار البلد

رئيس النقابة العامة للنقل البحري: نطمع في زيادة أجور العاملين

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:49 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال حسام الدين كمال، رئيس النقابة العامة للنقل البحري، أن متوسط أجور العاملين بالنقل البحري ارتفاع بشكل ملحوظ بعد عام 2011.

وأكد حسام الدين، في تصريحات لـ "صدى البلد" أن أي ارتفاع للأجور في الفترة الحالية لا تذكر، مضيفًا أن غلاء الأسعار سبب في انخفاض قيمة الراتب.

وذكر، رئيس النقابة العامة، أن النقابة تطمع في مزيد من الزيادات لتحسن الحالة المادية للعاملين، مضيفًا أن العامل أصبح كلمة السر لازدهار الحياة الاقتصادية.

وأوضح أنه يوجد تحسن كبير في الأجور بالنسبة لقطاع الأعمال العام، مضيفًا أنه تم صرف العلاوات المتأخرة لكافة العاملين بالقطاع.

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