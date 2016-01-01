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كأس العالم

شيكابالا يكشف سبب أزمته مع الزمالك

الجمعة 13/يوليه/2018 - 03:49 ص
شيكابالا
شيكابالا
ملك موسي
كشف محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المنتهي إعارته للرائد السعودي لمصدر قريب منه ، إنه لا يوجد أزمة مع مرتضى منصور رئيس القلعه البيضاء.

وقال شيكابالا للمصدر : "مرتضي منصور ساعدني للانتقال للرائد.. فكيف سأعود واختلق أزمة؟!.. تم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ أنا تحدثت إن هناك أشخاص لا يريدون عودتي للزمالك ورئيس النادى يعلم جيدًا من هم هؤلاء الأشخاص".

وأكد اللاعب ، إنه يسعى خلال الساعات المقبلة لتوضيح موقفه بالكامل، خاصة إنه يدين بالفضل لنادي الزمالك في كل شيء ولن يخطو أي خطوة إلا من خلال إدارة النادي.

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