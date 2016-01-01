مقتل 19 شخصا واصابة 12 آخرين في انفجار بالصين .. صور

قتل 19 شخص وأصيب 12 آخرين في انفجار وقع في منطقة صناعية بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين.



وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية أن السلطات في منطقة جيانج أوضحت أن انفجار وقع في مصنع كيماويات تديره شركة تسمى ييبين هينجدا تكنولوجي.



وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي انفجارات كبيرة وتصاعد الدخان فوق المصنع.



وليس معلوما ما السبب وراء هذا الانفجار.

