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أخبار العالم

الولايات المتحدة تسعى لفرض حظر سلاح على جنوب السودان

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:46 ص
صدى البلد
حسن محرم
تسعى الولايات المتحدة لحشد الأصوات في مجلس الأمن الدولي من أجل فرض حظر سلاح على جنوب السودان، في ظل وقوع مجازر وجرائم حرب هناك.

نقلت وكالة "رويترز" أن قرار يلقى موافقة 9 أعضاء في مجلس الأمن ولا يلقى اعتراض أي من الدول الخمسة الدائمة العضوية، وقد يصوت المجلس عليه اليوم الجمعة.

وبحسب دبلوماسيين، فإن واشنطن ضمنت ما لا يقل عن 9 أصوات، لكن بعض أعضاء المجلس قالوا أن الوقت ليس مناسبا بالنظر إلى محاولات إحياء عملية السلام.

وتشهد جنوب السودان حرب مستعرة بين قبيلة الرئيس، سيلفا كير، ونائبه السابق، رياك مشار، والتي تتسبب في مجازر وحروب واسعة حول البلاد.

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