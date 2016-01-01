نقابيون: إلغاء قرار نقل شركات السيارات صائب ورفع العناء عن كاهل القابضة..والكيماوية بها خبرات فنية وقادرة على تولي صناعة السيارات.. والتعاون من سمات التطور

عماد حمدي: الكيماوية تمتلك خبرات تؤهلها لتولي صناعة السيارات

حسام الدين:إلغاء ضم شركات السيارات للقابضة للنقل قرار صائب

جبالي المراغي: لم يعرض علي مجلس إدارة القابضة للنقل البري قرار ضم شركات السيارات



قام وزير قطاع الأعمال الحالي بإلغاء قرار الوزير السابق بضم شركات السيارات إلى القابضة للنقل البري والبحري، وقال عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن الشركة القابضة للنقل البري والبحري من الكيانات المتميزة التى لها أهمية كبيرة وتحقق نتائج مالية متميزة.



وأكد حمدي، في تصريحات لـ"صدى البلد" أنه طلب من وزير قطاع الأعمال الحالي النظر في موضوع نقل سيارات الشركات القابضة إلى شركتي النقل البري والبحري، مضيفًا أن الشركات القابضة للكيماويات لديها قدرة علمية عالية.



وذكر رئيس النقابة، أن القابضة الكيماوية تمتلك كوادر ذات خبرة فنية في تولي أمر السيارات التابعة لها، مضيفًا أنه يوجد 4 شركات متعلقة بصناعة السيارات تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين واليايات، وسيجوارت، والنقل والهندسية التي يندرج جميع أعمالها تحت ادارة القابضة الكيماوية.



وأوضح، حمدي، أنه ليس من الضروري لإنشاء كيان متكامل للنقل، أن توضع كل الشركات تحت مظلة واحدة، مضيفًا أن التعاون من سمات التقدم والتطور مثل الدول المتقدمة.



في سياق متصل، قال حسام الدين مصطفى، رئيس النقابة العامة للنقل البحري، إن تراجع وزير قطاع الأعمال الحالي هشام توفيق عن قرار الوزير السابق، بشأن نقل كل الشركات المتعلقة بصناعة السيارات من الشركات القابضة إلى القابضة للنقل البحرى والبرى، صائب في الفترة الحالية.



وأكد كمال في تصريحات لـ"صدي البلد" أن قرار النقل يزيد من عجز الموازنة بشكل عام للشركات القابضة، مضيفًا أن من الصعب تحمل اي خسارة في الوقت الراهن.



وذكر، رئيس النقابة العامة للنقل البحري، ان كلا من الشركات القابضة لها فريق عمل متكامل يمتلك الخبرة والكفاءة الفنية للسيطرة على الوضع.



وأوضح ان النقابة تسعى جاهدة لتوفير كافة الفرص لضمان حقوق العمال، وتحسين أوضاعهم طبقا للظروف المحيطة بهم.





ومن جانبه قال النائب جبالي المراغي،رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن قرار الوزير السابق لقطاع الاعمال لضم شركات صناعة السيارات الي القابضة للنقل البري والبحري لم يعرض علي مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البري والبحري.



وأكد، المراغي ، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان المرحلة القادمة مرحلة بناءو يجب العمل باقصي لبنلء مصر الحديثة.



وكان من المفترض وفق القرار أن يتم نقل الشركات إلى القابضة للنقل البحرى والبرى يوم 1 يوليو الماضى وهو ما لم يتم تنفيذه.



ويضم القطاع 8 شركات متعلقة بصناعة السيارات 4 منها تتبع القابضة للصناعات الكيماوية، وهى ناروبين واليايات والنقل والهندسة، وسيجوارت، فيما تتبع شركة النصر لصناعة السيارات القابضة المعدنية وتتبع شركات النيل لصناعة وإصلاح السيارات، الهندسية لصناعه السيارات، مصر لتجارة السيارات القابضة للنقل البحرى والبرى.