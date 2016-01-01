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مرأة

صينية سردين بالزيتون أكلة يوم الجمعة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:32 ص
سردين
سردين
ريهام قدري
يمكنك ان تقدمي في يوم الجمعة والتي تعتبر يوم الاجازة الرسمي لزوجك واولادك صينية السردين بالزيتون علي طريقة الشيف زينب مصطفي


المقادير
كيلو سردين
فلفل ألوان مشوي ومقطع
ثوم مهروس
3 حبة بطاطس حلقات
ملح وفلفل
ملعقة صغيرة بابريكا
جنزبيل – كمون- كركم زيتون أخضر
2 حبة طماطم مبشورة
2 ملعقة كزبرة وبقدونس


طريقة التحضير
لعمل التتبيلة

* يضاف التوابل البابريكا والكركم والجنزبيل والكمون والملح والفلفل

* يقلب جيدا ثم يتبل السمك ثم باقي التتبيلة تتبل بها حلقات البطاطس

* في صينية على النار يوضع زيت زيتون ثم تضاف الطماطم وتقلب مع الزيت

* ترص حلقات البطاطس في الصينية ثم يضاف إليها السمك

* يوضع عليها الفلفل الألوان المقلي والزيتون الأخضر الحلقات

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