بعد نتيجة الثانوية العامة.. كيف تختار الكلية المناسبة لك

تحدد وبشكل فعال الكلية المناسبة لك ، لا تدخل كلية الهندسة وأنت تهوى الطب مثلا، لأن ميولك فى نهاية الأمر ستحسم مصيرك.



2 – مقدرتك العقلية

إن احترام الشخص لمقدرته العقلية من أهم الخطوات التى يجب وضعها فى الاعتبار عند اختيار الكلية التي سيكمل بها تعليمه، لأنه للأسف فى بلادنا العربية نحن لا نقدر ولا نهتم كثيرا بمقدرتنا العقلية ، ولا نعي جيدا فكرة أن الله قد أعطى لكل شخص مقدرة عقلية مختلفة ومتفاوتة الدرجة بين شخص وآخر.

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- 3 – العمل

يجب أن تعلم وأنت تختار كليتك المستقبلية أنه يجب أن تفكر في ماذا ستعمل بعد التخرج، لأن هذا السؤال هام جدا بالنسبة إليك ، فالكلية ستؤهلك لتخصص معين بالتأكيد ،هذا التخصص يجب أن يؤهلك لسوق عمل تبدع وتنجح وترقى فيه ومن خلاله وإلا يكون اختيارك للكلية من الأساس اختيار خاطئ.

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4 – الاستشارة

إن الاستفادة من خبرات الآخرين مهمة جدا عند اتخاذك خطوة كبيرة مثل هذه الخطوة التي أنت مقبل عليها ، فإن اختيارك للكلية المناسبة لك اختيار هام جدا ومؤثر على حياتك لذا وجب عليك استشارة أصحاب الخبرات، فخبراتهم تلك علمتهم ووضعتهم في مواقف حاسمة من قبل، وكانت اختياراتهم سببا لما هم عليه اليوم سواء بالنجاح أو الفشل.



5 – الإبداع لا القمة

يجب أن تختار كليتك على أساس مدى إبداعك فيها وليس لأنها من كليات الصفوة والقمة التي لها اسم رنان، فكثيرا تخرجوا من كليات الهندسة لكنهم لم يصبحوا مهندسين لهم أسم وتاريخ، وكثيرين تخرجوا أطباء لكن لم نرى منهم طبيبا عظيما تشهد له الأوساط الطبية العالمية، إذن فالأهم هو الإبداع لا الصفوة .





عرف نفسك وماذا تريد

: 1 – لكي تختار كليتك المناسبة وجب عليك أن تعرف نفسك وماذا تريد، يجب أن تجلس مع نفسك وتعرف ما هي مصادر قوتك وما هى نقاط ضعفك؟ يجب أن تعلم حدود مقدرتك المعرفية والعقلية ،يجب أن تعلم ما أنت قادر على تحقيقه.





2 – تفكيرك المنطقي يجعل اختياراتك للكلية واضح، عكس أن تجعل اختياراتك نابعة من الشكل العشوائي للتفكير، قد لا يكون المرء ذو رؤية واضحة في حياته بشكل عام لكنه من المؤكد أنه صاحب رؤية شخصية جلية لذلك وجب عليك أن تفكر بمنطقية فى إختيارك.

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3 – لو سيطر عليك خوفك فاعرف جيدا أنك لن تنجح في اختيارك، لأن الخوف لن يجعلك تفكر جيدا، مما يجعل اختيارك مشوشا ومرتبكا ومتعجلا، لذلك وجب عليك وأنت في هذه المرحلة الحرجة أن تنسى خوفك وتتحلى بالشجاعة الكافية لمواجهة ما تريد وتعرف لماذا تريده.

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4 – الماديات عامل مهم جدا فى اختيارك للكلية التي ستلتحق بها ، لأن هذه الماديات هى ما ستحدد مقدرتك على استكمال الدراسة بهذه الكلية أم لا، لذلك وجب عليك أن تحسب مقدرة أسرتك المادية قبل الإقدام على اختيار كلية معينة.



5 – الحب: لا تتعجب فالحب مرتبط بكل شئ فى حياتنا، فما بالك بالخطوة الأهم فى حياتك والتي ستحدد مصيرك، فيجب أن ترتبط بعلاقة حب مع كليتك التى تود الالتحاق بها والمجال الذي ستدرسه لأنك عندما تحبها لن تستطيع أن تتغيب عنها أو تهملها أو حتى تغضب من القسوة التي ستجدها فيها.







يقع العديد من أولياء الأمور في أخطاء يتحملها الابناء بعد الثانوية العامة، فكل اسرة لها امنية في ابنهم طالب الثانوية الذي تحمل ضغطا عاما كاملا حتى يتخطي هذه المرحلة ، لذلك فعليك ان تتفادى أخطاء اختيارك للكلية المناسبة والتعرف على اختيار الكلية المناسبة لك من خلال عدة نقاط بسيطة وهي :1 – الميول الشخصية