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أخبار البلد

مصر تستضيف المؤتمر الدولى لنقابات صناعة الصلب

الجمعة 13/يوليه/2018 - 05:45 ص
صدى البلد
محمد غالي
قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية برئاسة المهندس خالد الفقى استضافة المؤتمر الدولى لنقابات المعادن والصلب لدراسة الافاق المستقبلية لهذه الصناعة فى ظل الوحدة والعمل والذى سيعقد بالقاهرة يوم 19 يوليو الحالى ولمدة 3 ايام بمشاركة نقابيون وخبراء من 15 دولة اوروبية واسيوية وامريكا اللاتينية بالاضافة الى الاتحاد العالمى للنقابات.

وأعلن المهندس خالد الفقى الذى يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولى للمعادن ان المؤتمر سيناقش مراحل التطور العلمى التكنولوجى لصناعة الصلب منذ بداية خمسينيات القرن الماضى واثرها على العاملين من مخاطر وذلك من خلال استعراض تقارير دولية ومحلية وصولا الى افضل الوسائل لتحديث الصناعات الاستراتيجية.

ووجه الدعوة لكل من هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ومحمد سعفان وزير القوى العاملة لحضور المؤتمر الذى يعقد تحت رعايتهما وبمشاركة مجلس ادارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

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