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روشتة لأباء طلاب الثانوية العامة قبل التنسيق

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:33 ص
نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة
ريهام قدري
تعتبر نتيجة الثانوية العامة هي الشغل الشاغل لكل عائلة لديها طالب بهذه المرحلة، وقد ينصح خبراء علم النفس والاجتماع بعدم الضغط علي الطالب حتى إذا كان مجموع الطالب غير مقبول ، حيث أن ذلك يؤثر على نفسيته طوال حياته وعلي قدراته.

وأكد الاستشاري النفسي سامي عزب أن الثانوية العامة ليست نهاية العالم، ولابد أن يكون هناك وعي لأولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة بأن كلية طب وهندسة ليست الكليات الوحيدة التي تحقق بها أحلام أولادك مشيرا إلى أن جميع التخصصات مهمة ولكن المطلوب هو التحفيز في أن ينجح الأبناء في مجالهم سواء في التجارة أو التربية أو الآداب أو الإعلام أو المحاماة وغيرها من التخصصات التي لاتطلب إلا التميز والنجاح في المجال فهناك نماذج ناجحة بجميع التخصصات.

كما يجب أن يعلم الأباء أن أكثر من 40% لن يعمل بدراسته ولن ينجح الجميع بمجال دراسته، لذلك فلابد أن تتعرف هوايات أولادك وقدراتهم واختيارمستقبلهم بمساعدة منكم دون التقليل من أي تخصص ، مشيرا أن جميع التخصصات تكمل بعضها بالمجتمع.

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