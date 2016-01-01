ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الفيفا تدعو القنوات الناقلة لكأس العالم لعدم تسليط الكاميرات على النساء المثيرات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 06:16 ص
صدى البلد
حسن محرم
حذرت الفيفا قنوات التليفزيون الناقلة لمباريات كأس العالم، من تسليط الكاميرا على "النساء المثيرات".

وبحسب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، فإن اتحاد الفيفا طلب من القنوات الباثة لكأس العالم بعدم استهداف "النساء المثيرات" في مباريات كأس العالم، حتى لا يتم دفع التمييز الجنسي في كرة القدم إلى الأمام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر أصبح شائعا بين باثي قنوات التليفزيون خلال كأس العالم بتسليط الضوء على السيدات الجاذبات، من وسط الجمهور وتركيز الكاميرات عليهن.

ودعا مدير إدارة التعدد في الفيفا، فيدريكو أدياتشي، بأن مثل هذه التصرفات تعتبر غير مقبولة، داعيا إلى اتخاذ موقف ضد هذا التصرف الذي وصفه بالخاطئ.
الفيفا تدعو القنوات الناقلة لكأس العالم لعدم تسليط الكاميرات على النساء المثيرات

ترشيحاتنا

رسميا .. انتهاء أزمة طارق حامد بتوقيعه عقد جديد مع الزمالك

مقتل 19 شخصا واصابة 12 آخرين في انفجار بالصين .. صور

معتز البطاوي يشيد بأداء سيراميكا كليوباترا عقب الفوز على حرس الحدود وديا .. فيديو

ريال مدريد يجدد عقد أوسكار رودريجيز حتى عام 2023

دراسة: باحثون توصلوا لحقنة واحدة تعالج السمنة والسكر

هدية رئيسة كرواتيا لزعماء الناتو..صور

فيديو صادم لرئيس المفوضية الأوروبية غير قادر على صعود السلم

لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو

البشير يصدر أوامره بوقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد

وكيل المهندسين السابق يرد على صدى البلد

فيديوجراف .. تعرف على الأسعار الجديدة للسجائر

انتحار 4 طالبات بالبحيرة بسبب الثانوية العامة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

الجواكت الطويلة الفورمال long blazer موضة صيف 2018

بعد زواجها.. إطلالات جريئة لـ ابنة حسين فهمي

فيديو

داليا أشرف: مشكلات المعسكر أزعجت الجماهير المصرية أكثر من مغادرة كأس العالم
عائشة بن أحمد : لدي 12 قطه وكلبة وسلحفاة .. فيديو
عائشة بن أحمد تطلق الزغاريد في الاستوديو .. فيديو
وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو
أبرز فيديوهات التوك شو: يونس المصري: لا وفيات في انفجار مخزن البتروكيماويات والإصابات طفيفة..وفيديو يكشف وقوع الانفجار خارج أسوار مطار القاهرة..وبكري:رئيس الوزراء يستقبل المحافظين الجدد الأسبوع المقبل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟