الفيفا تدعو القنوات الناقلة لكأس العالم لعدم تسليط الكاميرات على النساء المثيرات

حذرت الفيفا قنوات التليفزيون الناقلة لمباريات كأس العالم، من تسليط الكاميرا على "النساء المثيرات".



وبحسب صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، فإن اتحاد الفيفا طلب من القنوات الباثة لكأس العالم بعدم استهداف "النساء المثيرات" في مباريات كأس العالم، حتى لا يتم دفع التمييز الجنسي في كرة القدم إلى الأمام.



وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر أصبح شائعا بين باثي قنوات التليفزيون خلال كأس العالم بتسليط الضوء على السيدات الجاذبات، من وسط الجمهور وتركيز الكاميرات عليهن.



ودعا مدير إدارة التعدد في الفيفا، فيدريكو أدياتشي، بأن مثل هذه التصرفات تعتبر غير مقبولة، داعيا إلى اتخاذ موقف ضد هذا التصرف الذي وصفه بالخاطئ.