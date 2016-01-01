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كأس العالم

رئيس نبروه يفتح النار على فرج عامر بسبب لاعب سموحة .. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:22 ص
فرج عامر
فرج عامر
محمد رشاد
أعلن أحمد المسيرى، رئيس مجلس إدارة نادى نبروه، تصعيد أزمته مع سموحة بتقديم شكوى للاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الباطن، لاشتراكه مع الفريق السكندرى فى التحايل بصفقة انتقال عبدالله بكرى لفريق الباطن، على حد وصفه.

وقال رئيس نادى نبروه فى تصريحاته لبرنامج "ملعب البلد" على قناة "صدى البلد"، إن ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن حضر إلى القاهرة منتصف الشهر الماضى ووقع عقدًا مع مسئولى سموحة، يقضى بحصول الفريق السكندرى على 450 ألف دولار مقابل الإعارة لمدة موسم واحد مع بند يسمح بالشراء مقابل مليون و500 ألف دولار، وعندما أراد الفريق السعودى تفعيل عقد الشراء طلب مسئولو سموحة "قلب" الأمر لتصبح الإعارة مقابل مليون و500 ألف والبيع 250 ألفا فقط، فى سابقة لم تحدث من قبل.

وتساءل المسيرى، كيف للمسئول الأول عن الرياضة فى البرلمان (يعني فرج عامر رئيس سموحة) أن يقدم على هذه الخطوة، والتى من شأنها إهدار حقوق الأندية، مؤكدا أنه سيسعى جاهدًا لإثبات حق نبروه وبالطرق القانونية وليس من الأبواب الخلفية كما فعل مسئولو سموحة.

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