انتحار 4 طالبات بالبحيرة بسبب الثانوية العامة





تم تحويلهم إلى معهد السموم بمدينة الإسكندرية وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أقدمت 4 طالبات بـ "الدلنجات" و"دمنهور" على الانتحار، بسبب رسوبهم فى امتحانات الثانوية العامة، وحصولهن على درجات ضعيفة وذلك بتناول حبوب حفظ الغلال وسم الفئران.تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة بلاغا من من مركز شرطة الدلنجات يفيد بوصول المستشفى العام "نرمين ح م" مصابة بتسمم فسفوري، آثر تناول مادة سامة وتم تحويلها لمركز السموم بالإسكندرية.كما تلقى بلاغا من مركز شرطة دمنهور يفيد بوصول كل من "إيمان ت م" و "نورهان أ ع" ومقيمة بقرية "نفرة"، و "رحمة ح ع" ومقيمة بقرية "دنشال" بدائرة مركز دمنهور، مصابين بتسمم فسفوري جراء تناول الأولى والثانية حبوب حفظ الغلال والثالثة سم الفئران وذلك بسبب رسوبهم فى نتيجة الثانوية العامة 2018 وحصولهم على درجات ضعيفة.