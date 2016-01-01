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كأس العالم

رمضان السيد يشيد بمساندة محمد أبوالعينين فى تحقيق طموح فريق سيراميكا..فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 07:09 ص
رمضان السيد مدرب
رمضان السيد مدرب سيراميكا كليوباترا
محمد رشاد
أشاد رمضان السيد المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، بالدعم الذي يقدمه المهندس محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا للفريق من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل .

وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "ملعب البلد" الذي يذاع على قناة صدى البلد : " محمد أبو العينين رجل وطني، ونلقى دعما قويا من جانبه من أجل الصعود إلى الممتاز مع نهاية الموسم المقبل ، كما أنه وفر كل الإمكانيات اللازمة إلى تحقيق هذا الهدف بجانب الدعم الذي نلقاه من جانب طارق أبو العنيين".

وأضاف : " فى اجتماعي مع أبو العينين و معتز البطاوي مدير الكرة وأحمد شوبير بعد تولي مسئولية الفريق رأيت طموحا بلا حدود في أعين الجميع، بتحقيق حلم الصعود إلى الممتاز واللعب فى بطولات أفريقيا بعد مرور عدة سنوات وإنشاء استاد خاص بالنادي".

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