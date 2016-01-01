نجوم الفن يفاجئون جمهورهم بالزواج.. شيري عادل ومعز مسعود الأحدث.. منة حسين فهمي تتزوج من محام.. وشيرين وحسام حبيب الأبرز

مصطفى قمر يفاجئ جمهوره بالطلاق والزواج بعد 3 سنوات

مي سليم تعلن زواجها من وليد فواز فجأة





منة حسين فهمي



شيري عادل



مي سليم



مصطفى قمر



شيرين وحسام حبيب



أحمد سعد وسمية الخشاب



تفاجئ الجمهور على عدة فترات متباعدة بقرار زواج عدد من النجوم، فيأتي الكثير من تلك القرارات غفلة، لتحدث حالة من الجدل بعدها.ويرصد "صدى البلد" في التقرير التالي، أبرز حالات الزواج بين نجوم الفن التي أعلنوا عنها فجأة.أعلن المحامي طارق جميل سعيد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور "إنستجرام"، زواجه من منة حسين فهمي، ابنة النجم حسين فهمي، إذ نشر الأول صورة تجمعه بمنة معلنًا زواجهما، بعد حبه لها منذ أكثر من 20 عامًا.وعلّق طارق جميل على صورته مع منة بالإنجليزية، قائلًا: "لا أحد يهرب من مصيره .. ما يعني أن المرء دائمًا سيجد طريقه.. حب حياتي منذ 20 عامًا.. أصبحنا سويًا بعد كل هذه السنوات.. ربنا أرسلها لي مكافأة .. وأنا محظوظ بذلك".تفاجئ عدد كبير من الجمهور بخبر زواج الفنانة شيري عادل من الداعية والمنتج معز مسعود، قبل يومين، بعد أن جمعتهما كواليس عمل مسلسل السهام المارقة الذي تم عرضه في رمضان الماضي.وفي شهر يونيو الماضي، عقد الفنان وليد فواز قرانه على الفنانة مي سليم، في أحد مكاتب توثيق الزواج، لأنها أردنية الجنسية، بحضور عائلتيهما ومجموعة من الفنانين والأصدقاء، ومن المقرر أن يتم حفل الزفاف في الأيام المقبلة.ونشأت قصة الحب بين فواز ومي، في مسلسل "الرحلة" الذي عرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته باسل خياط وريهام عبد الغفور وحنان مطاوع.وفي شهر مايو الماضي، تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، عدة صور ظهر فيها الفنان مصطفى قمر مع زوجته الجديدة «غادة رزق»، التي فاجئ جمهوره بزواجه منها، بعد 3 سنوات من الزواج.وكان مصطفى قمر انفصل عن زوجته السابقة «غادة عيسي» التي انجب منها نجليه «تيام واياد» ويتعامل معها كصديقة مقربة بعد الانفصال.وعلى الرغم من نفيهما مرارًا، أعلن الفنانين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب عن زواجهما في أبريل 2018، بعد علاقة سرية استمرت لعدة أشهر بينهما، ليتفاجئ الجمهور بزواجهما، الذي تعمدا على أن يكون بعيدًا عن أعين الصحافة.وفي أكتوبر 2017، أحتفل الفنان أحمد سعد بزواجه من الفنانة سمية الخشاب بعد علاقة استمرت لعدة أشهر، تحفظ كلاهما على عدم التصريح بأي شئ حولها، وأنكروها، واصفين إياها بالعلاقة الروحية، ليتكلل الأمر بعد ذلك بالزواج.