مصرع شخص طعنا إثر مشاجرة دامية بالشرقية

وقعت مشاجرة بين عائلتين بههيا بمحافظة الشرقية ، ما أسفر عن وفاة شخص وضبط 6 متهمين، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ههيا.



تلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية يفيد باستقبال مستشفي ههيا العام "ابراهيم عطية عطية حسين " ٤٨ عاما جثة هامدة متأثرا بإصابته بسلاح أبيض "سنجة".



وعلي الفور انتقل ضباط مباحث المركز برئاسة الرائد أحمد شاهين رئيس مباحث ههيا ومعاونه النقيب محمد مباشر إلي مكان الواقعة.





وأشارت التحريات الأولية إلى وقوع مشاجرة بين كلا من "محمد ع ع "٥٤ عاما و" محمد ا ع ع" ١٨ عاما و" احمد محمد ع ع" ١٨ عاما .. وطرف ثاني "محمد ا م" ٤٨عاما و" اسعد م ا م" ٢٢ " عاما و" احمد م ا" ٢٦ عاما .



تم ضبط المتهمين والأداة المستخدمة في الواقعة وبمواجهتهم اعترفوا بنشوب مشاجرة بينهم علي إثرها قام" أسعد م ا" بطعن المجني عليه وتوفي متأثرا بإصابته.



وتحرر عن ذلك محضر رقم ١٤١٥٢ لسنة ٢٠١٨ جنح ههيا وجار العرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات.