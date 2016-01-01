ضبط مصنع عسل بدون ترخيص بالبحيرة.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة،حملة مكبرة للرقابة على الأسواق والتصدى لمهربي السلع المدعمة وتجار السوق السوداء بمركزى "إيتاى البارود ودمنهور"،بمشاركة رجال مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة.



وقاد الحملة التموينية بايتاى البارود المهندس أحمد فكرى سمك مدير الإدارة وأسفرت عن ضبط مصنع عسل نحل بدون ترخيص وبه (868) عبوة عسل معدة للبيع وضبط (320) كيلو عسل خام كما تم ضبط (500) جركن فارغ من داخل المصنع ،وضبط (56) علبة مرقة لحوم من محل بقالة منتهية الصلاحية مستودع غاز يقوم بالبيع ازيد من التسعيرة.



وأسفرت الحملة التى قادها المحاسب محمد عابدين مدير ادارة تموين بندر دمنهور عن ضبط 150 كرتونة شيبسي ،100 كرتونه أخرى وبكل كرتونة 24 كيس بإجمالي 6000 كيس شيبسي مجهولة المصدر وبدون اي مستندات داخل مركزي توزيع مواد غذائية غير مرخصان، 25 كرتونة بسكويت بكل كرتونه 144 باكو بإجمالي 3600 باكو بسكويت مجهولة المصدر وغير مصحوبه بأي مستندات تدل علي منشأها أو صناعتها. وذلك بمخزن مواد غذائية غير مرخص.



كما تمكنت الحملة من ضبط 40 علبة بويات مختلفة الاحجام والانواع منتهية الصلاحية معروضه للبيع بمحل بويات ودهانات ،2 أنبوبة غاز منزليه مستخدمه داخل مطعم مأكولات وتم مصادرتها والتحفظ عليها.



وتم التحفظ على المضبوطات ومصعدرتها لحين صدور قرارات النيابه العامه بشأنها وتحررت محاضر الجنح أمن دولة طوارئ للنيابه العامه لتحريك الدعاوي الجنائية ضد المتهمين.

