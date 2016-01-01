مون جيه يحث بيونجيانج وواشنطن على انهاء البرنامج النووي

حث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن اليوم الجمعة كوريا الشمالية والولايات المتحدة على التحرك لتنفيذ اتفاق ينهي برنامج بيونجيانج النووي، وذلك في وقت أثار فيه عدم اتخاذ الشمال خطوات واضحة أسئلة عن مدى التزامه بذلك الاتفاق.



وقال مون في كلمة ألقاها خلال زيارة لسنغافورة "إذا أوفى الزعيم كيم (جونج أون) بوعده بنزع السلاح النووي فسيتمكن من قيادة بلاده إلى الرخاء".



وأضاف "الطريق ليس سهلا أبدا، لكن إذا تم تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة بإخلاص فسيمكن تحقيق الهدف" مشيرا إلى اجتماع كيم التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة قبل شهر.



وتابع "إذا أولت كوريا الشمالية نزع التسلح النووي اهتماما أكبر وإذا اتخذت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسرعة إجراءات شاملة في المقابل، فستزداد سرعة العملية بأكملها".



كان الزعيمان قد تعهدا خلال القمة بالعمل على نزع السلاح النووي تماما من شبه الجزيرة الكورية وتخفيف التوتر بين بلديهما اللذين لا يزالان في حالة حرب من الناحية الرسمية منذ انتهاء الحرب الكورية التي دارت من عام 1950 إلى 1953 بهدنة وليس بمعاهدة سلام.



غير أن بيونجيانج لم تظهر منذ الاجتماع الذي انعقد في 12 يونيو حزيران أي علامة على اتخاذ إجراء ملموس لتفكيك برنامجها النووي الذي جلب عليها سلسلة من العقوبات الدولية.



لكن ترامب أشاد أمس الخميس بحدوث "تقدم كبير" بعد أن كشف عن رسالة تلقاها من كيم في السادس من يوليو تموز قال فيها إن جهودهما المشتركة قد تفتح آفاق "مستقبل جديد" للبلدين.



وقال الرئيس الكوري الجنوبي إنه على يقين من أن ترامب وكيم سيفيان في النهاية بالتعهد الذي قطعاه أمام المجتمع الدولي.



