جون كيري لترامب: دمرت سمعتنا في العالم

نقلت قناة "روسيا اليوم" عن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري انتقاداته الحادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا سلوكه في بداية اجتماع لحلف الناتو بالـ"غريب" والـ"معاكس"، قائلا "إن ترامب يدمر سمعتنا في العالم بشكل مطرد".



وأوضحت الصحيفة أن تعليق كيري جاء بعد أن صرح ترامب خلال اجتماع إفطار في بروكسل بأنه يعتبر ألمانيا "أسيرة لروسيا" لأنها تحصل على الكثير من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا، واستمرت هجماته على حلفاء آخرين لمستويات الإنفاق الدفاعي.



ونشر كيري تغريدة على "تويتر" قال فيها: "لم أر رئيسا يقول شيئا غريبا أو غير مجد مثل ترامب ضد الناتو وألمانيا، كان الأمر مخزيا ومدمرا ويطير في وجه المصالح الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية".



وتساءل كيري في بيانه "لماذا يجعل الرئيس ترامب خصومه من أصدقائنا، ويحول خصومنا الذين كانوا يهاجمون ديمقراطية أمريكا إلى حليفه الثنائي؟".