محافظ كركوك:داعش لايزال يتمركز في بعض المناطق بالمحافظة

أكد محافظة كركوك راكان الجبوري أن تنظيم داعش الإرهابي لايزال متواجدا ويسيطر على بعض النقاط في المحافظة .



قال الجبوري - في تصريحات ، أوردتها قناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن القوات العراقية حققت نجاحات في المحافظة ، وتمكنت من طرد مسلحي داعش من العديد من المناطق " ، مشيرا إلى أنه رغم هذه النجاحات العسكرية إلا أن العديد من المخابئ والنقاط التي يسيطر عليها التنظيم في كركوك لم تصل إليها القوات العراقية بعد لتطهيرها .



وكان مصدر محلي عراقي أفاد - أمس - بقيام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي تفجير برجين ناقلين للكهرباء من كركوك الى قضاء الدور وسامراء.