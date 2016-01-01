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أخبار العالم

محافظ كركوك:داعش لايزال يتمركز في بعض المناطق بالمحافظة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
ا ش ا
أكد محافظة كركوك راكان الجبوري أن تنظيم داعش الإرهابي لايزال متواجدا ويسيطر على بعض النقاط في المحافظة .

قال الجبوري - في تصريحات ، أوردتها قناة ( الحرة ) الأمريكية - " إن القوات العراقية حققت نجاحات في المحافظة ، وتمكنت من طرد مسلحي داعش من العديد من المناطق " ، مشيرا إلى أنه رغم هذه النجاحات العسكرية إلا أن العديد من المخابئ والنقاط التي يسيطر عليها التنظيم في كركوك لم تصل إليها القوات العراقية بعد لتطهيرها .

وكان مصدر محلي عراقي أفاد - أمس - بقيام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي تفجير برجين ناقلين للكهرباء من كركوك الى قضاء الدور وسامراء.

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