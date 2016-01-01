وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة بمسجد الحسين

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: ”قضاء حوائج الناس والمجتمع أولى من حج النافلة وتكرار العمرة” بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بقراء القرآن الكريم من ذوي الأصوات الحسنة فى شهر رمضان 1440هـ / 2019م من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المسكنين على درجة وظيفية، والقراء المقيدين بنقابة القراء، والقراء المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون .



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان: «قضاء حوائج الناس والمجتمع أولى من حج النافلة وتكرار العمرة»، مؤكدة استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

