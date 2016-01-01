القوات اليمنية تصادر أسلحة للحوثيين في الحديدة

صادرت قوات المقاومة اليمنية المشتركة، اليوم الجمعة، أسلحة تركتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بعد هروبها من ساحات المعارك في مدينة الحديدة غربي اليمن.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية، أن القوات اليمنية المشتركة، عثرت على أسلحة ومعدات ثقيلة ومتوسطة أثناء تمشيطها للمزارع الفاصلة بين مدينتي التحيتا وزبيد في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.



وأضافت أن ، الميليشيات الحوثية زرعت ألغاما على الطريق العام في مدينة التحيتا، فيما قامت الفرق الهندسية بنزع الألغام، وتطهير المناطق التي انسحب منها المتمردون.

يذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت -أمس- منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية في مديرية سحار بمحافظة صعدة.

