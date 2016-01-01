تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة.
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
القاهرة: العظمى 35 - الصغرى 24.
الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 24
مطروح: العظمى 31- الصغرى 24
بور سعيد: العظمى 32 – الصغرى 25
دمياط: العظمى 32 – الصغرى 25
الإسماعيلية: العظمى 28 – الصغرى 22
السويس: العظمى 37 – الصغرى 24
العريش: العظمى 34 – الصغرى 19
رفح: العظمى 34 - الصغرى 20
طابا: العظمى 35 – الصغرى 25
شرم الشيخ: العظمى 37 – الصغرى 28
الغردقة: العظمى 39 – الصغرى 29
الفيوم: العظمى 38 – الصغرى 24
بني سويف: العظمى 38 – الصغرى 24
أسيوط: العظمى 38 – الصغرى 25
الأقصر: العظمى 40 – الصغرى 26
أسوان: العظمى 39 – الصغرى 27
شلاتين: العظمى 40 – الصغرى 28
حلايب: العظمى 38 – الصغرى 30
الوادي الجديد: 39 – الصغرى 26
وجاءت درجات الحرارة كالتالي:
القاهرة: العظمى 35 - الصغرى 24.
الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 24
مطروح: العظمى 31- الصغرى 24
بور سعيد: العظمى 32 – الصغرى 25
دمياط: العظمى 32 – الصغرى 25
الإسماعيلية: العظمى 28 – الصغرى 22
السويس: العظمى 37 – الصغرى 24
العريش: العظمى 34 – الصغرى 19
رفح: العظمى 34 - الصغرى 20
طابا: العظمى 35 – الصغرى 25
شرم الشيخ: العظمى 37 – الصغرى 28
الغردقة: العظمى 39 – الصغرى 29
الفيوم: العظمى 38 – الصغرى 24
بني سويف: العظمى 38 – الصغرى 24
أسيوط: العظمى 38 – الصغرى 25
الأقصر: العظمى 40 – الصغرى 26
أسوان: العظمى 39 – الصغرى 27
شلاتين: العظمى 40 – الصغرى 28
حلايب: العظمى 38 – الصغرى 30
الوادي الجديد: 39 – الصغرى 26