ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:56 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا مُفصلًا عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة.

وجاءت درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة: العظمى 35 - الصغرى 24.
الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 24
مطروح: العظمى 31- الصغرى 24
بور سعيد: العظمى 32 – الصغرى 25
دمياط: العظمى 32 – الصغرى 25
الإسماعيلية: العظمى 28 – الصغرى 22
السويس: العظمى 37 – الصغرى 24
العريش: العظمى 34 – الصغرى 19
رفح: العظمى 34 - الصغرى 20
طابا: العظمى 35 – الصغرى 25
شرم الشيخ: العظمى 37 – الصغرى 28
الغردقة: العظمى 39 – الصغرى 29
الفيوم: العظمى 38 – الصغرى 24
بني سويف: العظمى 38 – الصغرى 24
أسيوط: العظمى 38 – الصغرى 25
الأقصر: العظمى 40 – الصغرى 26
أسوان: العظمى 39 – الصغرى 27
شلاتين: العظمى 40 – الصغرى 28
حلايب: العظمى 38 – الصغرى 30
الوادي الجديد: 39 – الصغرى 26

ترشيحاتنا

معلول يوجه كلمة لجماهير تونس ونسور قرطاج

علي جمعة: تغميض العينين في الصلاة مكروه .. ويجوز في هذه الحالة

المفوض الأوروبي لسياسة الجوار: منح تونس تمويلا بقيمة 5.5 مليار يورو

رضا حجازي: تظلمات طلاب الثانوية العامة 2018 تبدأ من الأحد القادم لمدة 30 يوما .. إلزام المتظلم بدفع 100 جنيه عن كل مادة .. والسماح للطالب بإعادة الكشف علي صورة كراسته الامتحانية وليس الأصل

مفاجأة .. وثيقة لـ "CIA" في عام 1955 تكشف وجود أدولف هتلر على قيد الحياة وتؤكد زيف الرواية السوفيتية حول انتحار هتلر..الوثيقة: هتلر هرب إلى كولومبيا وصورة ألتقطت لهتلر عام 1954 مع صديق

لحظات الرعب فى انفجار مخازن شركة الصناعات الكيماوية.. فيديو

البشير يصدر أوامره بوقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد

عائشة بن أحمد تطلق الزغاريد في الاستوديو .. فيديو

رسميا .. انتهاء أزمة طارق حامد بتوقيعه عقد جديد مع الزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2018 في المدارس .. غدًا

انتظام حركة الملاحة بمطار القاهرة عقب وقوع انفجار فى مصنع البتروكيماويات .. فيديو

الفيفا تدعو القنوات الناقلة لكأس العالم لعدم تسليط الكاميرات على النساء المثيرات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة غدا..فيديو
فتح الله زيدان: الحسد وصلنى روسيا بسبب قبلة المشجعة الروسية..فيديو
داليا أشرف: مشكلات المعسكر أزعجت الجماهير المصرية أكثر من مغادرة كأس العالم
عائشة بن أحمد : لدي 12 قطه وكلبة وسلحفاة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟