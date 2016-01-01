تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

مفاجأة .. وثيقة لـ "CIA" في عام 1955 تكشف وجود أدولف هتلر على قيد الحياة وتؤكد زيف الرواية السوفيتية حول انتحار هتلر..الوثيقة: هتلر هرب إلى كولومبيا وصورة ألتقطت لهتلر عام 1954 مع صديق