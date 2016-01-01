الجبير يبحث أزمات المنطقة مع نواب البرلمان الأوروبي

أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عدة لقاءات مع عدد من النواب أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.



ذكرت ذلك قناة (العربية) الاخبارية اليوم /الجمعة/، مشيرة إلى أن الجبير بحث أزمات منطقة الشرق الأوسط وقضايا السياسة الدولية.

وأبرز النواب الأوروبيون أهمية التواصل على أساس منتظم بين الدبلوماسية السعودية والنواب في البرلمان الأوروبي.

