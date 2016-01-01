ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجبير يبحث أزمات المنطقة مع نواب البرلمان الأوروبي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
ا ش ا
أجرى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير عدة لقاءات مع عدد من النواب أعضاء البرلمان الأوروبي، في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الاخبارية اليوم /الجمعة/، مشيرة إلى أن الجبير بحث أزمات منطقة الشرق الأوسط وقضايا السياسة الدولية.
وأبرز النواب الأوروبيون أهمية التواصل على أساس منتظم بين الدبلوماسية السعودية والنواب في البرلمان الأوروبي.

ترشيحاتنا

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

مشجعو كرواتيا يسعون لحضور نهائي المونديال بأي ثمن

رمضان السيد يشيد بمساندة محمد أبوالعينين فى تحقيق طموح فريق سيراميكا..فيديو

دراسة: باحثون توصلوا لحقنة واحدة تعالج السمنة والسكر

روشتة لأباء طلاب الثانوية العامة قبل التنسيق

سامح حسين يكشف تفاصيل الرجل الأخطر مع منى الشاذلى اليوم

ارتفاع العجز في الموزانة الأمريكية لعام 2018 إلى 607.1 مليار دولار

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

عائشة بن أحمد تتفوق على خالد سليم في الرقص اللاتيني.. فيديو

الفيفا تنشر تحديثا لنتائج تحليل المنشطات خلال كأس العالم

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو

معلول يوجه كلمة لجماهير تونس ونسور قرطاج

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة غدا..فيديو
فتح الله زيدان: الحسد وصلنى روسيا بسبب قبلة المشجعة الروسية..فيديو
داليا أشرف: مشكلات المعسكر أزعجت الجماهير المصرية أكثر من مغادرة كأس العالم
عائشة بن أحمد : لدي 12 قطه وكلبة وسلحفاة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟