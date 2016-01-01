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أخبار العالم

اليمن يشكو لمجلس الأمن من انتهاكات الحوثيين بالحديدة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:55 ص
صدى البلد
ا ش ا
وجهت الحكومة اليمنية خطابا إلى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، أبرزت فيه تطورات الوضع الإنساني في محافظة الحديدة، بالإضافة إلى الانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثي بحق أهالي المحافظة.

وأعربت الحكومة اليمنية - في خطابها - عن قلقها من تلك الانتهاكات الصارخة، واتهمت الميليشيات بزراعة الألغام ومنع إخلاء المدنيين من مناطق الاقتتال واستخدمتهم دروعا بشرية، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية اليوم /الجمعة/.

وتأتي شكوى الحكومة اليمنية الى أمين عام الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي فيما تتهم الشرعية منظمات دولية باستخدام الملف الإنساني في الحديدة لعرقلة المعركة الحاسمة لاستعادة المدينة من الميليشيات.

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