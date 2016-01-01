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الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة غدا..فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:54 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
أفاد محمود شاهين مدير مركز التحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،بأنه يسود اليوم طقس معتدل يصاحبه انخفاض فى نسب الرطوبة، لافتًا إلى أن الرؤية واضحة على كافة الطرق تسمح بالتنقل على مدار الـ24 ساعة.

وأضاف شاهين،فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه سيكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على مدار الأسبوع، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستبدأ فى الارتفاع صباح غد لتصل إلى 36 درجة.

ونوه مدير مركز التحاليل، إلى أن نسب الرطوبة سترتفع نسبيًا على مدار الأسبوع المقبل وستصل نسبتها إلى 75%.


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