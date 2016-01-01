جوتيريش: مشاكل معقدة في محادثات واشنطن وبيونج يانج

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه ستكون هناك "مشكلات معقدة" في المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، معربا في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن يفضي هذا الحوار إلى "حل إيجابي".



وأضاف جوتيريش - فقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - أن من مصلحة الأمم المتحدة أن "تدعم ذلك المسعى"، الذي يعد ضروريا من أجل السلم والأمن العالميين، موضحا أن جميع أجهزة الأمم المتحدة ما زالت متاحة للمساعدة، بما فيها الوكالة الدولة للطاقة الذرية.



وتابع : "العملية معقدة، وستكون هناك مفاوضات صعبة.. وأعتقد أنه ستكون هناك - حتما - بعض التقلبات على الطريق".

وأردف: نحتاج إلى المثابرة، ونطلب من جميع الدول في المنطقة المساهمة في تسهيل الأمر من أجل إبرام اتفاقات، حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية، على حد قوله.

