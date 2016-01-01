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أخبار العالم

البيت الأبيض ينفي إهانة ترامب لتيريزا ماي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
ا ش ا
نفى البيت الأبيض اليوم /الجمعة/ أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أدلى بأي تصريحات سيئة خلال مقابلة مع صحيفة (ذا صن) البريطانية .

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكن كل الاحترام والتقدير لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي"، مضيفة أن ترامب يعتقد أن تيريزا ماي لعبت دورا جيدا في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، كما أنه ممتن لحسن الاستقبال الذي حظي به في بريطانيا .

وكان ترامب قد حذر - في تصريحات خلال مقابلة مع الصحيفة - من تدفق ملايين المهاجرين إلى أوروبا، ووجه انتقادات لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بسبب موقفها من مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، مشيرا إلى أن السماح للهجرة بالتواجد في أوروبا سيغير نسيج القارة وثقافتها.

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