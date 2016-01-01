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أخبار العالم

تعيين موريتاني قائدا للقوة المشتركة لدول الساحل في مالي

الجمعة 13/يوليه/2018 - 08:53 ص
صدى البلد
ا ش ا
أوردت صحيفة (الصحراء) الموريتانية اليوم /الجمعة/ أن الفريق الموريتاني حننا ولد سيدي عين قائدا للقوة المشتركة لدول الساحل في مالي.

ونقلت الصحيفة الموريتانية عن مصادر دبلوماسية في جمهورية مالي - لم تسمها - القول إن الفريق حننا - الذي يشغل منصب قائد مساعد لأركان الجيوش الموريتانية - كان يتوقع أن يتقاعد نهاية العام قبل أن تختاره نواكشوط لقيادة القوة التي أسندت لموريتانيا بقرار من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار موريتانيا مؤخرا، وطلب من الماليين التنازل لموريتانيا عن قيادة القوة التي يقع مقرها في مالي.

وكانت دول الساحل الإفريقي - وهي موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو - أعلنت تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمواجهة الإرهاب.

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