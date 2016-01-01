أمسية لتأبين اللواء باقي زكي يوسف بمكتبة القاهرة الكبرى

تقيم مكتبة القاهرة الكبرى بإشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة،في تمام الساعة السادسة مساء اليوم "السبت"،أمسية لتأبين اللواء مهندس باقى زكى يوسف،وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى.



وتضمن الأمسية تكريم حرم اللواء مهندس باقى زكى يوسف، أحد أبطال حرب أكتوبر وصاحب فكرة تدمير الساتر الترابى لخط بارليف بمضخات للمياه، وذلك تقديرا لعطائها ووقوفها بجانب زوجها خلال مسيرة رحلته وعطائه الوطنى.



كما تتضمن الأمسية عرض فيلم وثائقى تحت عنوان " بشاير النصر" ضمن سلسلة أفلام " رجال من ذهب" من إعداد اللواء أركان حرب محمد محمود عمر، ويدير الأمسية ياسر عثمان .