ترامب: من الجيد مواصلة التعامل مع روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفضه لقطع العلاقات مع روسيا على خلفية الحوادث المتعلقة بالمواد السامة في بريطانيا.



وردا على سؤال لصحيفة "صن" البريطانية عما إذا كان بإمكانه إعادة النظر في المشاركة في القمة التي ستعقد، في 16 من يوليو الجاري، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، بسبب الأحداث التي وقعت في سالزبوري وأميسبوري، قال ترامب :"أعتقد أنه من الجيد التواصل مع الصين ومواصلة التعامل مع روسيا.. هذا جيد".



وتقول بريطانيا إنه تم تسميم الجنرال الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا، في مدينة سالزبوري الإنجليزية في الرابع من مارس الماضي، مما أثار ضجة دولية كبيرة، وتعتقد لندن بأن روسيا متورطة في الحادث، غير أن موسكو تنفي ذلك بشكل قاطع.



وفي الرابع من يوليو، ذكرت الشرطة البريطانية أن "حادثا خطيرا" وقع في مدينة أميسبوري، حيث تعرض شخصان "لمواد مجهولة" وتم نقلهما إلى المستشفى في حالة حرجة، وفي وقت لاحق، أكدت السلطات البريطانية أن الرجل والمرأة تم تسميمهما بنفس المادة التي استخدمت في تسميم سكريبال.

