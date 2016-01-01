أحمد مجدي: فخورون بأبنائنا طلاب الثانوية المتفوقين..فيديو

قال الإعلامى أحمد مجدى، إنه بالأمس غمرت الفرحة والسعادة ملايين البيوت المصرية بسبب إعلان نتائج الثانوية العامة، لافتًا إلى أنه دائمًا تكون الأنظار موجهة تجاه الثانوية العامة ونتائجها.



وأضاف مجدى خلال حديثه ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد"، " أنا شايف إن دة قمة الخطأ ومن أسباب تخلف الأمة هى انتظار النتيجة".



وتابع:"فخورون بأبنائنا طلاب الثانوية المتفوقين".



