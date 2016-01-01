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ثقافة

شباب في عين الرسول يواصل مسيرته على قصر الأنفوشي .. صور

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
طارق موسى
يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، رائعة من روائع مداح الرسول الدكتور أحمد الكحلاوى، العرض المسرحي " شباب فى عين الرسول" على قصر ثقافة الأنفوشى بالأسكندرية، وذلك بعد نجاحها على مسرح البالون خلال شهر رمضان الكريم .

ويقود الكحلاوى القافلة المحمدية " شباب في عين الرسول" فى العاشرة مساء يوميا ومعه الفنانة مديحة حمدى ، والفنان أحمد ماهر ، والفنان أحمد عبد الوارث، والفنان أحمد عزمى، والفنان رضا ادريس، والفنانة إيمان إمام ، والفنانة لبنى الشيخ ، والفنان هادى خفاجة.

فكرة وألحان وإنشاد : د.أحمد الكحلاوى وانتاج الفرقة الغنائية الاستعراضية بالبيت، تأليف وأشعار : سراج الدين عبد القادر ، إخراج : صلاح الدين لبيب.
شباب في عين الرسول يواصل مسيرته على قصر الأنفوشي .. صور
شباب في عين الرسول يواصل مسيرته على قصر الأنفوشي .. صور
شباب في عين الرسول يواصل مسيرته على قصر الأنفوشي .. صور
شباب في عين الرسول يواصل مسيرته على قصر الأنفوشي .. صور

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