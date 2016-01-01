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اقتصاد

أسعار النفط متباينة لكنها تتجه لهبوط أسبوعي كبير

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:46 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
استقرت أسعار النفط دون تغير كبير اليوم الجمعة مع استيعاب السوق للتلقبات الكبيرة التي حدثت في وقت سابق من الأسبوع، والتي جعلت الخامين القياسيين يواجهان ثاني خسارة أسبوعية في تجاهل إلى حد ما لتحذيرات بشأن تقلص الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 74.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. وكان الخام ارتفع يوم الخميس 1.05 دولار للبرميل متعافيا من أدنى مستوى سجله خلال الجلسة عندما بلغ 72.67 دولار للبرميل.

ويتجه الخام إلى هبوط أسبوعي بنحو أربعة بالمئة.

وارتفع الخام الأمريكي خمسة سنتات إلى 70.38 دولار بعد أن ظل منخفضا خلال معظم فترات التداول في آسيا. ويتجه الخام إلى هبوط على أساس أسبوعي بأكثر من أربعة بالمئة.

وكان هذا الأسبوع شاقا على الخامين حيث منيا بخسائر ثقيلة يوم الأربعاء مع تركيز التجار على عودة النفط الليبي إلى السوق في ظل مخاوف بشأن نشوب حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

لكن تحذيرا بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة صدر عن وكالة الطاقة الدولية قاد برنت إلى الارتفاع يوم الخميس، مما ساعده على تعويض بعض الخسائر.

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