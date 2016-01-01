صحف الإمارات: مدبولي يؤكد عمق العلاقات المصرية مع السعودية والأردن.. قطر تمول حملة علاقات عامة لضباط إسرائيليين في أمريكا..وترامب يجدد التزاماته تجاه الناتو رغم الخلافات الحادة

شيخ الأزهر يعقد جلسة مباحثات مع الملكة إليزابيث الثانية

وفاة نجل المناضل الليبي عمر المختار في بنغازي

البشير يمدد وقف إطلاق النار في دارفور وكردفان والنيل الأزرق

مظاهرات في بريطانيا احتجاجا على زيارة ترامب





أبرزت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم، تأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي،قوة العلاقات المصرية مع كل من السعودية والأردن، كما سلطت الضوء على تحركات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة للناتو ببروكسل.في الشأن المصري،نقلت صحيفة "الخليج" عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال استقباله أمس أسامة نقلي سفير السعودية لدى القاهرة، تأكيده على أن علاقات مصر بالسعودية قوية واستراتيجية،على مستوى القيادتين والشعبين، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على الإسراع بخطى التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة المشروعات التنموية والاستثمارية، التي سبق مناقشتها مع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي خلال زيارته لمصر.من جانب آخر، استقبل مدبولي، أمس، علي العايد السفير الأردني بالقاهرة؛ حيث أشاد بالعلاقات القوية، التي تربط البلدين قيادة وشعبًا،مؤكدًا ضرورة العمل معًا على مضاعفة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين؛ وهو ما سيتم بحثه خلال اللقاءات المشتركة.وأكد السفير الأردني أن علاقة مصر والأردن استراتيجية لأبعد الحدود، وأن هناك تطابقًا بين قيادات البلدين في المواقف والرؤى السياسية، وأن هناك مجالًا واسعًا لزيادة التعاون الاقتصادي.وقالت صحيفة "البيان" إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عقد أمس، جلسة مباحثات ثنائية مع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، خلال زيارته للمشاركة في فعاليات «منتدى شباب صناع السلام»، الذي ينظمه الأزهر الشريف، بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية كانتربري البريطانية.وفي الشأن الإقليمي، أبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" فضيحة النظام القطري التي كشفتها القناة العاشرة الإسرائيلية، التي أكدت أن قطر موّلت سفر ضباط إسرائيليين إلى الولايات المتحدة الأمريكية على نفقتها، لإلقاء محاضرات للدفاع عن سياسة الاحتلال ونهب الأراضي الفلسطينية، وذلك في جامعات أمريكية.وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استقبل أمس رئيس جنوب أفريقيا سيريل راما فوزا، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما استعرضا مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.وأفادت صحيفة "البيان" بوفاة الحاج محمد عمر المختار، النجل الوحيد للمناضل الليبي الشهيد عمر المختار، بمدينة بنغازي الليبية، أمس، عن عمر يناهز 97 عامًا.ونقلت صحيفة "الوطن" عن مراكز حقوقية في غزة أن جيش الاحتلال بدأ فعليا تطبيق قيود جديدة في قطاع غزة سواء ضد الصيادين أو على دخول مواد البناء، وقلص الاحتلال مساحات الصيد في عرض البحر من 9 أميال إلى 6 أميال للمنطقة الممتدة من جنوب مدينة غزة إلى رفح أقصى جنوب القطاع فيما فرض قيودا جديدة على دخول مواد البناء وغيرها من المواد حيث لم يسمح بدخولها الثلاثاء والأربعاء الماضيين.وأبرز موقع "24" الإخباري قرار الرئيس السوداني عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار مع المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حتى نهاية العام.دوليًا، قالت "البيان" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر رسالة تلقاها من نظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، الذي طلب خطوات ملموسة لتعزيز الثقة المتبادلة، وأبدى كيم ثقته بأن الجهود المتبادلة ستكون "مثمرة"، معتبرًا أن قمة سنغافورة التي عقدت قبل شهر أطلقت "عملية مهمة".وبحسب "الإمارات اليوم"، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إنه لايزال على التزامه بحلف شمال الأطلسي رغم انتقادات حادة للحلفاء على خلفية حصتهم من الإنفاق العسكري للحلف.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في بروكسل بعد جلسة طارئة للحلف حول مساهمات الحلفاء: «لم تعامَل الولايات المتحدة بعدل، لكننا اليوم نحصل على هذه المعاملة. أؤمن بالحلف الأطلسي».وأكد أن «التزام الولايات المتحدة بالحلف الأطلسي لايزال قويًا»، مضيفًا أن ذلك «يعود بشكل رئيس للأموال الإضافية التي تعهدت بها» الدول الأخرى.وذكر موقع "24" أن المئات تظاهروا أمس الخميس في لندن تعبيرًا عن رفضهم لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا، وهتف المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مقر السفير الأمريكي في ريجنتس بارك حيث سيمضي ترامب ليلته الأولى في بريطانيا مع زوجته ميلانيا، "دونالد ترامب ليس مرحبًا به".