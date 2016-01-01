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مرأة

نتائج مبشرة للقاح جديد مضاد لفيروس الإيدز

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
أ ش أ
أظهرت تجارب أولية أجريت على مصل جديد مضاد لفيروس الإيدز، استجابة مناعية عالية للجهاز المناعي لهذا اللقاح دون حدوث أية آثار جانبية لنحو خمسة من المشاركين فى التجارب، حيث لم تظهر عليهم أية أعراض من أسهال ، آلام فى البطن أو الظهر أو نوبات دوار.

وأوضح البروفيسوردان باروش، المتخصص فى علم الفيروسات فى جامعة باريس فى فرنسا، أن هذا اللقاح - الذي أجرى على 393 بالغا تراوحت أعمارهم ما بين 18- 50 عاما من كل من إفريقيا، وتايلاند والولايات المتحدة تلقوا أربع جرعات خلال 48 أسبوعا، يعد اللقاح الخامس خلال 35 عاما منذ ظهور وباء فيروس الأيدز.

ويعمل اللقاح على تقوية الجهاز المناعى للمريض ليتمكن من مكافحة الفيروس الذى يختفى فى أجزاء مختلفة من الجسم ويصعب على الجهاز المناعى مقاومته .

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