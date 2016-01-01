شاهد.. تويتر يفضح أمير قطر

فضح موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمير قطر تميم بن حمد، بعد أن تهاوى عدد متابعي حسابه الرسمي الموثق، وخسر أكثر من 2 مليون متابع في ساعة واحدة.



وهبط عدد متابعي حساب أمير قطر من 2.6 مليون إلى 231 ألف متابع فقط، ليتضح أن أكثر من 2.3 مليون من متابعي حساب تميم ليسوا إلا حسابات وهمية.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" قبل أيام، أن موقع تويتر يعلّق أكثر من مليون حساب مزيف ومشكوك فيه يوميًا، في مسعى جاد لمكافحة تدفق المعلومات المغلوطة على الشبكة العنكبوتية، مشيرة إلى أن تويتر كثف حملته على الحسابات المزيفة منذ العام الماضي، حين كشفت مواقع تويتر وفيس بوك وجوجل، بيانات تظهر تعرض المتابعين لأخبار مزيفة أكثر مما كان يعتقد.



وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" ان حملة تويتر طالت "الحسابات المزيفة" التي تتابع الأمير القطري، والتي احترف نظام الحمدين شراءها، للتأثير على الرأي العام العربي، وبث أخبار مغلوطة تخدم مخططاته التي تصب في صالح إيران وإسرائيل في النهاية، والمؤكد أن حسابات عزمي بشارة المزيفة، التي اشتراها للترويج لأمير قطر، باعتبار أن متابعيه بالملايين، قد ارتدت عليه في النهاية، ليتحول الأمر إلى فضيحة كبيرة.