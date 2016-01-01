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فن

شاهد.. ابنة حلمي عبد الباقي الصغرى نسخة طبق الأصل منه

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:14 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر الفنان حلمي عبد الباقي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لابنته الصغرى "ساندي"، مهنئًا اياها بنجاحها فى الثانوية العامة.

وعلق حلمي على الصورة قائلا: "ساندى 90% الحمد لله"، فيما جاءت تعليقات النشطاء على الصورة، مؤكدين الشبه الكبير بينهم.

وكان حلمى عبد الباقى قد عاد مؤخرا للساحة الغنائية بقوة وبدأ فى تحضير ألبوم جديد، وطرح مؤخرا كليب بعنوان "اعذرونى" وحقق نسبة مشاهدة مرتفعة.

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