ضبط 4.5 طن جيلي فاسد قبل بيعه بالقناطر الخيرية..صور

تمكنت ادارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية من ضبط 4.5 طن جيلى أطفال فاسد بمدينة القناطر الخيرية وذلك فى حملة تفتيشية على المنشآت والمواد الغذائية.



وقال الدكتور ياسر عطايا مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة إن الحملة استهدفت المرور على أحد مصانع صناعة جيلي الأطفال وتبين أنه يعمل بدون تراخيص كما أن العاملين بالمنشأة لا يحملون شهادات صحية تؤهلهم للعمل بالإنتاج الغذائي.



وأشار عطايا إلى أنه تم ضبط 4 أطنان ونصف من منتجات المصنع والتي تصنع باستخدام ألوان صناعية مجهولة المصدر تم تصنيعها من مواد كيميائية يتسبب استخدامها في الكثير من الأمراض الخطرة مؤكدا انه تم تحرير محاضر بالمخالفات وأخذ عينات بالمضبوطات ومخاطبة الجهات المختصة بشأن غلق المكان المخالف.

