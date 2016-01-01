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اقتصاد

هيرميس تشارك في ترتيب الطرح العام لشركة تمويل عالمية في لندن

الجمعة 13/يوليه/2018 - 11:45 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
قالت المجموعة المالية هيرمس المصرية في بيان اليوم الجمعة إنها شاركت في ترتيب الطرح العام الأولي لما وصفتها بأنها "إحدى أكبر شركات التمويل متناهي الصغر على مستوى العالم" في بورصة لندن.

وأشارت هيرميس إلى أن الصفقة التي بلغت قيمتها 125 مليون جنيه استرليني (164.16 مليون دولار) "هي أولى عمليات الطرح العام للمجموعة المالية هيرميس من بنجلاديش".

وبحسب البيان، فإن أسا إنترناشيونال (ايه.إس.ايه.آي) التي شاركت هيرميس في طرحها تخدم ما يقرب من 1.9 مليون عميل في 12 دولة بقارتي آسيا وأفريقيا.

وتولت هيرميس دور مدير الطرح المشترك للصفقة إلى جانب شركة إنفستك، بينما قامت سيتي جلوبال ماركتس بدور المنسق العالمي الأوحد لعملية الطرح وتولت كيف بروييت آند وودز دور المدير الرئيسي للاكتتاب.

وقال على خالبي الرئيس التنفيذي لقطاع الأسواق المبتدئة في هيرميس بلندن إن الصفقة "تحمل أهمية خاصة للمجموعة المالية هيرميس باعتبارها باكورة عمليات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في الأسواق الناشئة والمبتدئة منذ إطلاق استراتيجية التوسع في تلك الأسواق".

وبدأت هيرميس في تنفيذ استراتيجية التوسع في الأسواق الناشئة والمبتدئة مطلع عام 2017، وأثمر ذلك عن افتتاح مقرات تمثيل في كل من باكستان وكينيا وبنجلادش، إلى جانب حصولها على ترخيص للعمل في المملكة المتحدة.

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