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أخبار العالم

صادق خان: ربط ترامب بين الجريمة والهجرة مناف للعقل

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
رويترز
قال رئيس بلدية لندن صادق خان إن ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين ارتفاع معدلات الجريمة في العاصمة البريطانية والهجرة أمر مناف للعقل بعد أن انتقد ترامب تعامل خان مع الجريمة وهجمات متشددين.

وقال خان لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة "أن تلقي مسؤولية ذلك على الهجرة من أفريقيا هو في اعتقادي أمر مناف للعقل وعلينا أن ننتقده عندما يفعل ذلك".

وقال ترامب لصحيفة صن إن رئيس بلدية لندن "قام بمهمة سيئة للغاية في مكافحة الإرهاب" وتحدث عن الجرائم التي "دخلت المدينة".

وقال ترامب "أعتقد أنه قام بمهمة سيئة للغاية في مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.. انظر لكل تلك الأمور المروعة وكل تلك الجرائم التي دخلت (المدينة)".

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