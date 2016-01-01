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الأول مكرر بعلمى علوم: مجدي يعقوب مثلي الأعلى.. فيديو

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:27 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال عمرو محمد الأول مكرر على الثانوية العامة بشعبة علمى علوم، إنه كان متوقعا أن يصبح من الأوائل، مؤكدًا أن هدفه الالتحاق بكلية الطب منذ البداية.

وأضاف الأول على الثانوية العامة فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يتمنى الالتحاق بكلية طب قصر العينى وأن يصبح جراحًا كبيرًا، مؤكدا أن مثله الأعلى هو الدكتور مجدى يعقوب.

وأوضح أنه كان يذاكر منذ بداية السنة باجتهاد بمعدل 6 ساعات يوميًا.

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