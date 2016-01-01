ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

النقل: 32 مليار جنيه لتطوير الخط الأول للمترو خلال 6 سنوات

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:14 ص
الخط الأول للمترو
الخط الأول للمترو
ا ش ا
قال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل محمد عز إن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير وتحديث البنية الأساسية لمترو الأنفاق، خاصة الخط الأول (المرج/ حلوان)، ستستمر لمدة تصل إلى 6 سنوات، حيث تعمل الوزارة على تحديثه وتطويره بخطوات ثابتة.

وأشار عز - في بيان اليوم /الجمعة/ - إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق دخل الخدمة في عام 1987، ومنذ ذلك التاريخ لم تجرى له أي أعمال تطوير، لذا قام استشاري الهيئة القومية للأنفاق بإعداد دراسات مفصلة لإعادة التأهيل ورفع كفاءة الخط تشمل استبدال الأنظمة الكهربائية بأخرى حديثة ومتطورة، واستبدال وتحديث الأجهزة، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، واستبدال أنظمة الإشارات بأخرى حديثة تحقق التشغيل الآمن وتمكن من تقليل فترة التقاطر، فضلا عن تصنيع وتوريد 52 قطارا جديدا تم بالفعل الانتهاء من 20 منها ودخلت الخدمة، إضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة وعمل عمرة جسيمة لعدد 23 قطارا آخر، وكذلك استبدال ماكينات التذاكر في جميع المحطات وقد تم بالفعل الانتهاء من تركيب 850 ماكينة تذاكر في أبريل الماضي.

وأضاف أنه حسب التقديرات الأولية فإن أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة ستصل تكلفتها إلى ما يزيد عن 32 مليار جنيه، في الوقت الذي تكلف فيه تنفيذ الخط بالكامل بدءًا من عام 1983 مليار جنيه فقط.

وأوضح أن تعديل منظومة تحصيل تذاكر المترو الأخيرة لن تغطي بأي شكل من الأشكال هذه التكاليف ولكن ستسهم في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة الدورية وإصلاح الأعطال بدلا من الاستدانة لتنفيذ هذه الأعمال، وخاصة مع زيادة أسعار الكهرباء مما يزيد من أعباء الشركة.

وأضاف أنه يتم التفاوض - حاليا - مع عدد من البنوك والمؤسسات العالمية لتمويل هذا التطوير مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار EBRD ووكالة التنمية الفرنسية AFD وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستستمر لمدة تصل إلى 6 سنوات حسب تقرير الاستشاري نظرًا لأنها ستتم بالتوازي مع تشغيل الخط ودون التأثير على خدمة الركاب.

ترشيحاتنا

عائشة بن أحمد : لدي 12 قطه وكلبة وسلحفاة .. فيديو

ناصر ماهر ينتظم بمران الأهلي

الفيفا تنشر تحديثا لنتائج تحليل المنشطات خلال كأس العالم

رمضان السيد يشيد بمساندة محمد أبوالعينين فى تحقيق طموح فريق سيراميكا..فيديو

تعرف على قيمة عقد طارق حامد مع الزمالك

عائشة بن أحمد تطلق الزغاريد في الاستوديو .. فيديو

ارتفاع العجز في الموزانة الأمريكية لعام 2018 إلى 607.1 مليار دولار

ريال مدريد يجدد عقد أوسكار رودريجيز حتى عام 2023

حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل.. فيديو

شاهد.. تويتر يفضح أمير قطر

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

أول طائرة ركاب صينية تدخل مرحلة جديدة من اختبارات الطيران

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

العاشر أدبي: ذهبت للمدرسة مرتين طوال العام.. فيديو
الأول مكرر بعلمى علوم: مجدي يعقوب مثلي الأعلى.. فيديو
أحمد مجدي يحذر من خطورة الترويج للشائعات.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة غدا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟