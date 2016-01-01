النقل: 32 مليار جنيه لتطوير الخط الأول للمترو خلال 6 سنوات

قال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل محمد عز إن هناك خطة شاملة وعاجلة لتطوير وتحديث البنية الأساسية لمترو الأنفاق، خاصة الخط الأول (المرج/ حلوان)، ستستمر لمدة تصل إلى 6 سنوات، حيث تعمل الوزارة على تحديثه وتطويره بخطوات ثابتة.



وأشار عز - في بيان اليوم /الجمعة/ - إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق دخل الخدمة في عام 1987، ومنذ ذلك التاريخ لم تجرى له أي أعمال تطوير، لذا قام استشاري الهيئة القومية للأنفاق بإعداد دراسات مفصلة لإعادة التأهيل ورفع كفاءة الخط تشمل استبدال الأنظمة الكهربائية بأخرى حديثة ومتطورة، واستبدال وتحديث الأجهزة، وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية، واستبدال أنظمة الإشارات بأخرى حديثة تحقق التشغيل الآمن وتمكن من تقليل فترة التقاطر، فضلا عن تصنيع وتوريد 52 قطارا جديدا تم بالفعل الانتهاء من 20 منها ودخلت الخدمة، إضافة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة وعمل عمرة جسيمة لعدد 23 قطارا آخر، وكذلك استبدال ماكينات التذاكر في جميع المحطات وقد تم بالفعل الانتهاء من تركيب 850 ماكينة تذاكر في أبريل الماضي.



وأضاف أنه حسب التقديرات الأولية فإن أعمال إعادة التأهيل ورفع الكفاءة ستصل تكلفتها إلى ما يزيد عن 32 مليار جنيه، في الوقت الذي تكلف فيه تنفيذ الخط بالكامل بدءًا من عام 1983 مليار جنيه فقط.



وأوضح أن تعديل منظومة تحصيل تذاكر المترو الأخيرة لن تغطي بأي شكل من الأشكال هذه التكاليف ولكن ستسهم في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة الدورية وإصلاح الأعطال بدلا من الاستدانة لتنفيذ هذه الأعمال، وخاصة مع زيادة أسعار الكهرباء مما يزيد من أعباء الشركة.



وأضاف أنه يتم التفاوض - حاليا - مع عدد من البنوك والمؤسسات العالمية لتمويل هذا التطوير مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار EBRD ووكالة التنمية الفرنسية AFD وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستستمر لمدة تصل إلى 6 سنوات حسب تقرير الاستشاري نظرًا لأنها ستتم بالتوازي مع تشغيل الخط ودون التأثير على خدمة الركاب.

