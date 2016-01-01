ads
ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

طهران: سنسحب قواتنا من سوريا والعراق في هذه الحالة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:14 ص
مستشار المرشد الإيراني
مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي أكبر ولايتي، إن الوجود العسكري الإيراني في سوريا والعراق يقتصر على الدور الاستشاري، مؤكدا استعداد بلاده لسحبهم إذا طلبت دمشق وبغداد ذلك.

وأضاف ولايتي أن الذين يقولون إن روسيا تريد من إيران الخروج من سوريا هدفهم ضرب الوحدة القائمة بين موسكو وطهران.

وأوضح المسئول الإيراني، أنه إذا خرجت إيران وروسيا الآن من سوريا، فإن الإرهاب سيعود للسيطرة من جديد.

تأتي تصريحات ولايتي بعد يوم من زيارة قام بها إلى موسكو، ونقل خلالها رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وأشاد ولايتي خلال زيارته الرسمية لموسكو بعلاقات التعاون الاستراتيجي مع روسيا خاصة في سوريا والمنطقة.

ترشيحاتنا

فتح الله زيدان: الحسد وصلنى روسيا بسبب قبلة المشجعة الروسية..فيديو

ناصر ماهر ينتظم بمران الأهلي

الفيفا تدعو القنوات الناقلة لكأس العالم لعدم تسليط الكاميرات على النساء المثيرات

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

النقل: 32 مليار جنيه لتطوير الخط الأول للمترو خلال 6 سنوات

رمضان السيد يشيد بمساندة محمد أبوالعينين فى تحقيق طموح فريق سيراميكا..فيديو

حملة اعتقالات جديدة في السعودية ضد رجال أعمال كبار

مصرع شخص طعنا إثر مشاجرة دامية بالشرقية

شاهد..اختبارات المرحلة الثانية للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا

سامح حسين يكشف تفاصيل الرجل الأخطر مع منى الشاذلى اليوم

وزير الطيران: مطار القاهرة آمن.. ولا تأثير على المهابط والممرات..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

العاشر أدبي: ذهبت للمدرسة مرتين طوال العام.. فيديو
الأول مكرر بعلمى علوم: مجدي يعقوب مثلي الأعلى.. فيديو
أحمد مجدي يحذر من خطورة الترويج للشائعات.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة غدا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟