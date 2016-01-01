إصابة 20 في انفجار قنبلة قرب تجمع انتخابي في باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية إصابة 20 شخصا في انفجار قنبلة بالقرب من تجمع انتخابي لأحد المرشحين في الانتخابات البرلمانية، التي ستشهدها البلاد في الـ25 من الشهر الجاري، ببلدة "بانو" الواقعة شمال غرب البلاد.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن قائد الشرطة المحلية رشيد خان قوله إنه عقب انتهاء المرشح أكرم خان دوراني من خطابه، انفجرت قنبلة بالقرب من تجمعه الانتخابي، مشيرا إلى أن المرشح نجا من الانفجار دون أن يلحق به أي أذى.



ويترشح دوراني عن الائتلاف المسمي "بمتحدة مجلس عمل" في الانتخابات البرلمانية التي سيتم إجراؤها هذا الشهر أمام المشرع السابق عمران خان.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم، إلا أنه يأتي بعد أيام من وقوع هجوم انتحاري تبنته حركة طالبان الباكستانية خلال تجمع انتخابي للسياسي العلماني هارون أحمد بيلور الذي لقي مصرعه جراء الهجوم الذي وقع في مدينة "بيشاور"، علاوة على 20 آخرين.

