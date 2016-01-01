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فن

نادر نور ينشر صورة برفقة ابنته

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:30 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشر المطرب نادر نور صورة برفقة ابنته على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلق "نور" على الصورة قائلًا: "أول لما انا ببقى في حضنك بنسى كل الناس فرحة عمرى".

من المعروف أن نادر نور عرض له مؤخرا كليب أغنية "تاعبة نفسك ليه" من ألبومه "ليا معاملتى" الذى تم طرحه مؤخرا بالأسواق مع شركة EWE، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين ولحن نادر نور وتوزيع هانى ربيع وتم تصويرها فى بيروت تحت قيادة المخرج محمد القاضى.

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