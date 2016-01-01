ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

برتوكول تعاون بين التنمية المحلية ومصر الخير لتطوير قرى بالصعيد

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:16 ص
صدى البلد
ايمان البكش وعمرو ممدوح
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وتم خلال اللقاء استعراض أهم المشروعات التى تقوم بها المؤسسة في المحافظات بالتعاون مع عدد من الوزارات سواء في الإنتاج الحيواني والاستثماري.

كما تم خلال اللقاء بحث زيادة التعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة مصر الخير خلال الفترة المقبلة خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجًا.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التي تقوم بها مؤسسة مصر الخير ومنظمات المجتمع المدنى العاملة فى المجتمع المصرى.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التعاون المستمر بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى لإحداث نقلات نوعية فى المجتمع المصرى ونقل مصر إلى المكانة التى تستحقها .

وتم خلال اللقاء الاتفاق على إعداد برتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير للتعاون في تطوير عدد من القرى بمحافظات الصعيد لتصبح قرى نموذجية متكاملة الخدمات خاصة الصرف الصحي ومياه الشرب وإقامة مشروع إنتاجي لأهالي القرية.

كما تم أيضًا بحث التعاون بين الجانبين في مجال العدالة الاجتماعية لإدخال وصلات الصرف الصحي والمياه لغير القادرين، وتوفير التدريب الحرفي والفني للشباب الراغبين في الحصول على قروض ميسرة عن طريق برنامج " مشروعك " ، كما سيتم التسويق للمنتجات الخاصة بمشروعاتهم في المراكز التابعة لمؤسسة مصر الخير .

ترشيحاتنا

تعرف على موعد وخطوات حجز وحدات العاصمة الإدارية إلكترونيا..صور

حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل.. فيديو

الجيش الإسرائيلي يكشف سبب انتظاره 15 دقيقة قبل إسقاط طائرة سورية

سحر نصر تلتقي الضباط المرشحين للتمثيل العسكري بالسفارات بالخارج

شيكابالا يكشف سبب أزمته مع الزمالك

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

بشائر الخير تحل على أرض الفيروز.. الحكومة توقع اتفاقية مع الكويت لزراعة 400 ألف فدان بسيناء.. نواب: ستساهم في إقامة مشروعات استثمارية.. وتوفر عائدا على الاقتصاد المصري

قصة بطل كهف تايلاند .. فتى فقير أنقذ زملائه

الزام جونسون أند جونسون بدفع تعويضات لمصابات بالسرطان

الأزهر: التقديم للمعاهد وتسجيل غياب وحضور الطلاب إلكترونيا.. قريبا

سامح حسين يكشف تفاصيل الرجل الأخطر مع منى الشاذلى اليوم

شاهد..اختبارات المرحلة الثانية للمشروع القومي لاكتشاف الموهوبين رياضيًا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتني الكارديجان في دولابك.. وبهذه الطريقة نسقيه مع ملابسك.. صور

فنانات اخترن الرسم على وجوههن ..شاهد

أفكار لديكور الخطوبة في البيت بطرق غير مكلفة

شاهد..إطلالة ميلانيا ترامب في حفل الناتو ببلجيكا

فساتين الدانتيل المثيرة لموضة صيف 2018.. صور

فيديو

العاشر أدبي: ذهبت للمدرسة مرتين طوال العام.. فيديو
الأول مكرر بعلمى علوم: مجدي يعقوب مثلي الأعلى.. فيديو
أحمد مجدي يحذر من خطورة الترويج للشائعات.. فيديو
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة والرطوبة غدا..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟

توقعاتك لنهائى كأس العالم ؟