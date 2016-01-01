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السيارة الطائرة حل جديد للتنقل في الزحام: من غير رخصة

الجمعة 13/يوليه/2018 - 10:22 ص
السيارة الطائرة
السيارة الطائرة "بلاك فلاي
أماني إبراهيم
طورت شركة "سيلكون فالي" الناشئة نموذج لسيارة تطير، تمكن أي شخص أن يكون هو طيار الطائرة ذات المقعد الواحد، ولا تتطلب من المسافر أن يكون لديه رخصة قيادة.

تسمى هذه السيارة الطائرة المبتكرة بـ "بلاك فلاي"، استغرق إجراء الاختبارات وإنشاء نموذج أولي منها من حوالي 9 سنوات، فمنذ اليوم الأول للتفكير في إنشائها أرادت الشركة ان تكون قدرة السيارة على الطيران تتخطى 62 ميلا، وفقًا لـ"daily mail".

وتتخطى سرعة السيارة الطائرة 25 ميلا في الساعة، وتستهلك طاقة أقل من السيارة الكهربائية التقليدية، كما أنها صُممت لتكون هادئة، فالمحركات ونظم التشغيل لا تصدر صوتا، ويمكن إعادة شحن البطارية في أقل من 25 دقيقة، ولم يتم تحديد سعرها في الأسواق لبيعها بعد.

ولا يحتاج مستخدمو السيارة الطائرة إلى استخدام رخصة طيار لتشغيلها، ولكن يجب عليهم المشاركة في الحد الأدنى من ساعات التدريب.

وتدعم السيارة الطائرة بثمانية محركات كهربائية صغيرة ويتم التحكم فيها باستخدام عصا التحكم سريعة الاستجابة، ويأمل الرئيس التنفيذي لشركة "ماركو لينغ" ، ماركوس لينغ ، أن تصبح سيارة بلاك فلاي جاهزة للبيع في أقرب وقت ممكن من العام المقبل.
السيارة الطائرة بلاك فلاي السيارة الطائرة بلاك فلاي
السيارة الطائرة بلاك فلاي السيارة الطائرة بلاك فلاي
السيارة الطائرة بلاك فلاي السيارة الطائرة بلاك فلاي
السيارة الطائرة بلاك فلاي السيارة الطائرة بلاك فلاي
السيارة الطائرة بلاك فلاي السيارة الطائرة بلاك فلاي

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